22 апреля, в день рождения Владимира Ленина в Брянске активисты КПРФ и их сторонники возложили цветы к памятникам вождя.

Как сообщает издание bryansktoday.ru, около 50 человек пришли почтить память кумира на центральную площадь Брянска.

Перед началом мероприятия один из активистов произнес небольшую речь.

Вначале он вспомнил величие и заслуги Ленина, после чего перешел к современным реалиям.

И обрушился на лидера ЛДПР Владимира Жириновского.