22 апреля, в день рождения Владимира Ленина в Брянске активисты КПРФ и их сторонники возложили цветы к памятникам вождя.
Как сообщает издание bryansktoday.ru, около 50 человек пришли почтить память кумира на центральную площадь Брянска.
Перед началом мероприятия один из активистов произнес небольшую речь.
Вначале он вспомнил величие и заслуги Ленина, после чего перешел к современным реалиям.
И обрушился на лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Вольфович прогневал коммунистов за намерение захоронить тело вождя мирового пролетариата.
— Вольфовичу хотели отдать второе место в думе. Сегодня его соколы, или вороны, как их правильно называть, устроили пикеты, чтобы тело Ленина вынести из мавзолея. «Единая Россия» пытается все это сделать руками предателя и фашиста Вольфовича, вот почему его тянут на второе место, — пояснил собравшимся оратор.
Также он обратил внимание на обилие Жириновского в телевизоре.
— Он везде мелькает, ах какой он смелый, ах какой хороший, всех повесит, всех поубивает. Но как только доходит до реальных дел, он тут же уходит в сторону…