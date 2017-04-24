Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев по поручению президента Ильхама Алиева посетит США 1-4 мая для участия в Международной конференции офшорных технологий в Хьюстоне, сообщили Trend в понедельник в ведомстве.

«Запланировано выступление Натига Алиева о достижениях Азербайджана в нефтегазовой промышленности, энергетических ресурсах Каспия, возможностях страны как энергетического центра, а также технологиях, применяемых при разработке офшорных нефтяных месторождений», — сказали в министерстве Тренд.

Это мероприятие, в котором примут участие около 2400 представителей из 120 стран, является важной платформой, на которой эксперты в области энергетики проводят обмен мнениями с целью усовершенствования научно-технических знаний по опросам морских ресурсов и окружающей среды, имеет глобальное значение для нефтегазовой промышленности.