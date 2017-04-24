Торговый фестиваль очень идет Баку, потому что подобного рода мероприятия обычно организуются в городах, активно развивающихся с культурной, экономической и торговой точек зрения. Так легендарный футболист турецкого футбольного клуба «Галатасарай» и национальной сборной Турции по футболу, в настоящее время действующий тренер, Бюлент Коркмаз поделился своими мыслями с сайтом www.bakushopfest.com о проходящем в Баку шопинг-фестивале, передает Тренд.

«В этом смысле, думаю, Баку не отстает от других больших городов, где проводятся шопинг-фестивали», — отметил Коркмаз.

Вспоминая свой приезд в Баку в связи с тренерской деятельностью несколько лет назад, Коркмаз не исключил вероятности того, что решит воспользоваться выгодными предложениями фестиваля во время своей поездки в Баку, запланированной на май месяц.

Ежегодный Бакинский шопинг-фестиваль проходит в этом году в Баку с 10 апреля по 10 мая. Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года. Согласно Указу и директиве Президента Азербайджана Ильхама Алиева от первого сентября 2016 года, в Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности ежегодное проведение и организация торговых фестивалей поручается Бюро Конгрессов при Министерстве культуры и туризма Азербайджана.