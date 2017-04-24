У Кремля нет оснований считать, что глава Чечни Рамзан Кадыров лгал президенту России Владимиру Путину в разговоре о преследованиях геев в республике. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Еще раз повторяю: у нас нет никаких оснований считать, что Кадыров мог представить какую-то неверную информацию главе государства», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, что «Новая газета» обвинила Кадырова во лжи президенту.

«Дело в том, что президент руководствуется информацией, которую он получает по линии спецслужб, правоохранительных органов, ФСБ. И каких-либо обращений граждан, на которые указывается в упомянутых сообщениях СМИ, не было. И поэтому у нас нет никаких оснований говорить о наличии тех фактов, о которых упоминается [в публикациях]», — подчеркнул Песков.