В Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила оперативная информация о том, что житель Баку ранее судимый Ибрагим Гурбанов вместе со своим знакомым жителем Билясуварского района Ульви Вагабзаде занимаются сбытом фальшивых денежных купюр.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате спецоперации они были задержаны с поличным, когда пытались продать поддельные 6500 манатов за 2000 манатов.

В квартире, где они проживали, было найдено спецоборудование по изготовлению фальшивых купюр и другие вещественные доказательства.

Во время показаний оба лица отметили, что для того, чтобы купюры не отличались от настоящих, они использовали нелицензионные специальные хакерские программы. Посредством этих программ И.Гурбанов и У.Вагабзаде напечатали на фальшивых купюрах защитные знаки и эскизы.

По факту в следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело, ведется расследование.