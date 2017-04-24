Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил, что он может быть в 50 раз более жестоким, чем мусульманские боевики, обезглавливающие заложников. Он также заявил, что готов съесть экстремистов, если они будут взяты в плен живыми, сообщает The Independent.

«Если вы хотите, чтобы я стал животным, я готов к этому», – сказал Дутерте, выступая на открытии национального спортивного турнира.

Он добавил, что если живого террориста приведут к нему в тот момент, когда у него будет плохое настроение, он готов съесть его печень с солью и уксусом. Эти слова вызвали смех среди собравшихся, но Дутерте прервал веселье: «Это правда, если меня разозлить».