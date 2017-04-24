Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини заявил, что Киев уклоняется от контактов с самопровозглашенными ДНР и ЛНР в рамках минских соглашений, однако санкции за их невыполнение ЕС вводит только в отношении России, передает РИА Новости.

«Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском, хотя это записано черным по белому в минских документах… Но, конечно же, если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?» — сказал он.

Лавров заявил, что власти Киева саботируют все, что написано в минском документе.