В Парламентской ассамблее Совета Европы требуют отставки Педро Аграмунта с должности президента ПАСЕ. С соответствующим заявлением сегодня в Страсбурге на сессии ПАСЕ выступил депутат Италии Микеле Николетти.

После этого ряд депутатов поднялись со своих мест и поддержали заявление аплодисментами.

«Нужно, чтобы вы проявили политическую ответственность и сложили свои полномочия председателя Ассамблеи, чтобы продемонстрировать, что серьезная ошибка несет за собой серьезные последствия», — подчеркнул Николетти.

Это предложение в своих выступлениях поддержали и другие депутаты ПАСЕ. Аграмунт сказал, что принял к сведению эту позицию и после обеда сообщит, будут ли обсуждать ее завтра на публичных слушаниях. Он прервал пленарное заседание на 10 минут после того, как депутаты стали требовать ответа на вопрос, готов ли он к публичному обсуждению его визита в Сирию.

Затем Аграмунт покинул заседание партии после массовых заявлений и требований однопартийцев уйти с поста президента ПАСЕ.

Аграмунт подчеркнул, что это был его частный визит, не связанный с работой на главе ПАСЕ, однако признал, что должен был бы проинформировать о своих намерениях представителей других политических групп.

По его мнению, проблему вызвало то, что «визит стал предметом манипуляции со стороны отдельных российских СМИ», которые не сообщили о частном характере визита и создали впечатление, что он поддерживает Асада. Аграмунт заверил, что это не так.