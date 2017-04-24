Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер будет находиться с рабочим визитом в Москве 24–27 апреля. Об этом сообщается на сайте МИД России. Отмечается, что он прибудет в Россию по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 25 апреля пройдут переговоры Лаврова с Заньером. Также запланирована встреча генсека ОБСЕ с Continue Reading »