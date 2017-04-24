Парламент Ирана в воскресенье отменил смертную казнь для дилеров, распространителей и торговцев наркотическими средствами, заменив это наказание пожизненным заключением.
Об этом сообщил журналистам представитель судебной комиссии парламента (Меджлиса) Исламской Республики Иран Хасан Ноурузи.
«Смертная казнь отменена для лиц, производящих, распространяющих, торгующих или импортирующих наркотические средства, при условии, что при их задержании не было обнаружено огнестрельного или холодного оружия», — цитирует слова Ноурузи агентство Парламента ИРИ, как передает IRNA.