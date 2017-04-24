Российская певица Лолита Милявская, чье откровенное фото опубликовала Служба безопасности Украины, заявила, что на снимке изображена не ее грудь.

«Эту фотографию обнаружил мой муж. Дико удивился, что это на сайте СБУ. Первое, что он мне сказал, когда я проснулась: есть фотография, но грудь не твоя. Я честно посмотрела — но грудь-то не моя! Поэтому все, кто знает меня близко, и зрители, могут сравнить — конечно, формы разные», — сообщила певица в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Лолита рассказала, что эти действия украинских спецслужб развеселили ее. «Могу сказать, что после вчерашних стрессов меня все больше веселит СБУ. В моей семье с сегодняшнего дня все смеются», — сказала она. По словам певицы, «этой фотографией (СБУ) показала всю мощь своего существования». «Все говорит о том, что сила у СБУ огромная, золотые головы там сидят, умницы, талантища, закончившие где-то школы, высшие учебные заведения», — добавила исполнительница.