Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Мохкама Гурбанова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Рауфа Алиева в качестве свидетеля показания дал Насими Гусейнов.

В связи с тем, что он грубо отвечал на вопросы судьи и неоднократно игнорировал решения о явке в суд, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста на 48 часов.

Судья оценил поведение свидетеля как неуважение к суду.

Насими Гусейнова арестовали прямо в зале суда.