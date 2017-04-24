В Бинагадинском районе Баку из-за массовой вырубки деревьев со стороны компании возникло противостояние с местными жителями.

Об этом Qafqazinfo сообщил житель Турал Юсифов. По его словам, в парке на ул. Мир Джалала Пашаева в Бинагадинском районе вырубили деревья и ведут строительные работы:

«Парк находится в непосредственной близости к водному бассейну, строительство там запрещено. Но компания Kristal-F собирается построить в парке высотку по поддельным документам.

В связи с вопросом мы обратились в Аппарат Президента и Исполнительную власть. После этого работы были приостановлены, но теперь они снова начались».

Житель также отметил, что на месте побывал сотрудник Министерства экологии и природных ресурсов Рафаил Гулиев:

«При нем вырубили 50-60 деревьев. В прошлом году в парке вырубили 4 30-летних сосен. На прошлой неделе жители устроили акцию против вырубки».