

Третий день оперативники Товузского района пытаются размотать клубок таинственного убийства директора товузского филиала государственной страховой компании Azərsığorta Раи Байрамовой, 1956 года рождения, которая была зверски убита в своем рабочем кабинете. Убийца пока не задержан, но для следствия личность подозреваемого — уже не загадка. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Товузского района.

Правоохранители назвали преступление убийством в стиле романов Агаты Кристи. Байрамова была найдена мертвой в своем кабинете в субботу утром (22 апреля). Однако, в ходе расследования выяснилось, что смерть наступила в четверг днем. Ужасающая картина предстала перед криминалистами. Стены кабинета и рабочий стол Байрамовой были запачканы кровью. Рядом с телом на полу лежали обломки красного кирпича. Предполагается, что сначала преступник неоднократно ударял женщину головой об стол, а потом добил ее кирпичом. После содеянного убийца запер дверь одноэтажного здания компании снаружи и скрылся.

Выяснилось и то, что в четверг Байрамова пришла на работу примерно в два часа дня, задержавшись на поминках. Спустя 20 минут на работу явился бухгалтер — это зафиксировала камера, установленная при входе. На момент убийства в здании не было никого, кто мог бы пролить свет на случившееся. В компании работают пять человек. В этот день двое работников филиала находились на работе в ASAN Xidmət. Однако, следствие выяснило то, что в кабинете Байрамовой в день убийства побывал ее бухгалтер — 52-летний мужчина. Имя бухгалтера пока не называется. Мужчина дал Байрамовой на подпись несколько бумаг. Кто потом заходил к Байрамовой, неизвестно. В Товузском РУП отметили, что здание филиала находится возле железной дороги в немноголюдном месте, поэтому неудивительно, что шум из кабинета Байрамовой никто не услышал.

А тем временем дома директора филиала искали родные. Сначала они подумали, что Байрамова уехала в Грузию. По словам родных, она часто выезжала по работе. За несколько дней до трагедии Байрамова заявила, что поедет в Грузию. Проверили родственники и дверь здания филиала — она была закрыта. Но в субботу родные нашли дома заграничный паспорт Байрамовой и поняли, что с ней что-то случилось. Только после этого они обратились за помощью в полицию. Оказалось, что ключ от входной двери филиала имелся и у бухгалтера. Однако, когда оперативники спросили его о ключе, мужчина ответил, что потерял его давно. У Байрамовой тоже имелся ключ от этой двери, но его оперативники обнаружили в сумке убитой. И еще: в четверг, перед тем как пойти на работу, бухгалтер выпил спиртное — это засвидетельствовали работники ближайшего кафе.

Сложно сказать, за что была убита Байрамова, над этим сейчас и работают правоохранители. В субботу утром в товузскую райбольницу с черепно-мозговой травмой был госпитализирован заместитель Байрамовой Велиев Видади Бахман оглу, 1965 года рождения. Заместитель уверяет, что упал с крыши здания компании, когда пытался попасть в кабинет директора.

Но следствие склоняется к мнению, что и Велиев кое-что знает об убийстве…