Предприниматель из Геранбоя Галиб Мустафаев, являющийся владельцем фирм «Evalar», «Regular» и «Supermax», входящих в ООО «Qalib Group», в интервью AzVision.az сообщил, что он просто собрался с друзьями, и они шутили.

«Нас было 4-5 человек, мы ели-пили и шутили. Мы что, не имеем права? Мы просто шутили между собой. Я кормлю около 200 семей. Это видео распространили, чтобы нанести удар моему имиджу. Кто станет играть свадьбу собакам? Это смешно. У нас есть собаки, кошки, бараны, мы любим животных. Эти собаки охраняют завод. Это видео распространил кто-то из уволенных работников. Что постыдного в том, чтобы надеть на собаку костюм?», — сказал он.