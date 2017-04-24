Житель Чечни Хасу Тепсуркаев, имя которого глава республики Рамзан Кадыров упомянул на встрече с президентом России Владимиром Путиным 19 апреля, действительно был задержан в ходе преследований гомосексуалов в Чечне. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на несколько источников.

Журналист «Новой газеты» Елена Милашина отмечает, что издание никаких фамилий пострадавших от преследований не публиковало, в том числе и Тепсуркаева, опасаясь за их безопасность.

«И тот факт, что Кадыров первым назвал его имя и фамилию, доказывает высокую информированность главы Чечни о данной ситуации. Но он никак не мог узнать имя этого человека из публикаций „Новой газеты“. В публичном пространстве оно вообще нигде не фигурировало», — пишет она.

Милашина отмечает, что Кадыров «явно до конца не продумал свой разговор с Путиным». «Поспешив обвинить „Новую газету“ во лжи, он сам обманул президента», — отмечает журналист.

«Новая газета» также пишет, что в Чечне есть шесть секретных тюрем, в которых содержатся сотни граждан, в том числе и гомосексуалы. Как утверждает издание, задержанных в этих тюрьмах содержат незаконно — «без надлежащего процессуального оформления». Подробной информации о том, где находятся эти тюрьмы и откуда изданию стало о них известно, не приводится.

Газета пишет, что редакция передала Следственному комитету России персональные данные 26 жителей Чечни, которых, по информации издания, незаконно задержали. Они, как утверждает «Новая», стали «жертвами внесудебных расправ». «Этот список включает в себя и людей, убитых только на основании подозрения в гомосексуальной ориентации», — подчеркивает издание.