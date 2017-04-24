Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным 3 мая в Сочи параметры контракта по закупке зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как передает Анадолу, об этом сообщил турецкий министр национальной обороны Фикри Ышык.

«Предполагаю, что по итогам переговоров Эрдогана с Путиным будет принято совместное решение по предстоящим шагам в вопросе приобретения российского ЗРК», — отметил Фикри Ышык.

Ышык не стал вдаваться в детали ведущихся переговоров, сказав, что пока «было бы неверным их обнародовать». «Более полную информацию о закупках батарей, а также реализации ряда проектов обнародуем после утверждения деталей», — сказал он.