В Баку еще два заключенных скончались от болезни.
Как сообщает АПА, в медицинском учреждении Пенитенциарной службы Минюста скончались Гусейн Вейсел оглу Гадимов (1969 г.р.) и Захид Гасанага оглу Салманов (1969 г.р.).
В Баку еще два заключенных скончались от болезни.
Как сообщает АПА, в медицинском учреждении Пенитенциарной службы Минюста скончались Гусейн Вейсел оглу Гадимов (1969 г.р.) и Захид Гасанага оглу Салманов (1969 г.р.).
Дата: 2017/04/24 12:59
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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