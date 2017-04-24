В Баку еще два заключенных скончались от болезни.

Как сообщает АПА, в медицинском учреждении Пенитенциарной службы Минюста скончались Гусейн Вейсел оглу Гадимов (1969 г.р.) и Захид Гасанага оглу Салманов (1969 г.р.).