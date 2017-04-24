С 1-го по 5-ое мая будут проведены совместные тактические учения с боевыми стрельбами Вооруженных сил Азербайджана и Турции. Как сообщалось, на одной из военно-воздушных баз состоялась торжественная церемония встречи личного состава Вооруженных сил Турции, который примет участие в учениях. Турецких военнослужащих встретили офицер воинского объединения полковник Мунасиб Бабаев и военный атташе Турции в Азербайджане бригадный генерал Зафер Оджак. Турецкие военнослужащие отправились в Н-скую воинскую часть, в которой будут находиться на протяжении учений.

Подчеркивая важность совместных учений, руководитель турецкой делегации полковник Хакан Ачыкгёз отметил, что опыт, приобретенный на проводимых учениях, положительно отразится в дальнейших оперативных планах обеих стран.

Основной целью учений является улучшение координации посредством проведения обмена опытом между Вооруженными силами Азербайджана и Турции, а также достижение взаимодействия военных подразделений обеих стран с помощью совместных планирований штабов, повышения готовности и способностей подразделений проводить операции.

На совместные учения будут привлечены бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха. В ходе подготовительного периода запланировано проведение ряда культурно-массовых мероприятий для турецких военных.

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Отметим, что совсем недавно завершились широкомасштабные военные учения ВС Азербайджана (16-21 апреля). А теперь начнутся военные маневры совместно с Турцией, что очень важно с точки зрения повышения боеспособности нашей армии. Естественно, эти военные учения являются очередным месседжем агрессору Армении. Это сигнал врагу и его покровителям, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупационным режимом, и что война не окончена.

Безусловно, пока оккупация продолжается, такие учения будут проводиться постоянно. Кстати, в 2017 году запланировано проведение совместных военных учений между Турцией, Грузией и Азербайджаном, что станет очередным вкладом в повышение боеспособности и опыта нашей армии.

Что касается обмена опытом, то азербайджанской армии есть чему поучиться у ВС Турции. Потому что братская Турция обладает сильной, воинственной и современной армией. В частности, в последние годы турецкая армия накопила опыт в борьбе с террористами РПК в горной местности, который пригодиться азербайджанской армии для борьбы с разместившимися в Карабахе армянскими террористами.

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Напомним, что до и после прошлогодней четырехдневной войны в Карабахе ВС Азербайджана и Турции проводили совместные военные учения в Конье. В тот период в отношениях между Россией и Турцией была напряженность из-за инцидента с Су-24. Интересно, что в тот период в ряде политических и экспертных кругах отмечали особую роль Турции в апрельских успехах азербайджанской армии.

В любом случае, проведение очередных совместных учений с братской страной – это очень важное событие. Привлекают внимание слова руководителя турецкой делегации о том, что «опыт, приобретенный на проводимых учениях, положительно отразится в дальнейших оперативных планах обеих стран».

В то же время, одной из целей этих учений является достижение взаимодействия военных подразделений обеих стран с помощью повышения готовности и способностей подразделений проводить операции. Это означает, что во время реальных военных действий военная поддержка нашей стране со стороны Турции может быть проявлена в этой форме.

Годами Армения заявляет о том, что в различных армейских подразделениях и стратегических военных частях ВС Азербайджана работают десятки турецких инструкторов. Пусть они и дальше так думают. С другой стороны, братская Турция – главный естественный союзник Азербайджана, уровень военного сотрудничества между нашими странами может подняться до уровня союзничества России и Армении.

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На самом деле, карабахский вопрос будет справедливо решен только тогда, когда военно-политическое союзничество России и Армении в регионе будет полностью нейтрализовано военным союзничеством Турции и Азербайджана. Так в регионе установится военный баланс. Да, отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на достаточно высоком уровне и сотрудничают в военно-технической сфере. Военный парк нашей страны укомплектовывается в том числе и за счет турецкого оружия и боеприпасов.

Но признаем, что пока двусторонние военные связи не находятся на уровне связей Еревана и Москвы. Для этого необходимо подписать договор о стратегическом военном сотрудничестве на высоком уровне между Анкарой и Баку, а также создать на территории Азербайджана, например, в Нахчыване, хотя бы одну турецкую военную базу.

Могут сказать, что это сложный вопрос, так как Турция является членом НАТО, а азербайджанское законодательство запрещает создание на территории республики военных баз других государств. Но законы можно изменить. То есть, если поставить национальные интересы превыше всего, то урегулировать юридическую сторону не проблема. Как минимум, Карское соглашение признает за Турцией право держать военную базу в Нахчыване. Короче, армяно-российский тандем, в частности агрессор, должен быть уверен в наличии турецких военнослужащих во всех военных, стратегических структурах Азербайджана, постоянно чувствовать это. Широкий военный союз между Азербайджаном и Турцией может стать сдерживающим фактором в регионе не только для Армении, но и для России.

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Другой интересный момент заключается в том, что нынешние совместные учения ВС Азербайджана и Турции приходятся на момент совершения визита в Россию (Сочи) президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Визит запланирован на 3 мая. Трудно сказать, случайно ли это совпадение, но стоит отметит, что это довольно интересная случайность.

В любом случае, это является тонким намеком Кремлю, что пока Россия продолжает стоять за Арменией, спонсирует ее, Турция будет стоять за Азербайджаном, и если в карабахском вопросе в скором времени не будет реальных подвижек, единственным выходом останется только война…