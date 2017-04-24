В Азербайджане упраздняются некоторые установленные запреты на проведение религиозных церемоний иностранцами и лицами без гражданства.

В связи с этим, на проведенном сегодня Комитетом Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам заседании было предложено внести изменения в 1 статью закона «О свободе вероисповедания», информирует АПА.

Согласно изменению, религиозную пропаганду смогут вести лишь иностранцы и лица без гражданства, являющиеся религиозными деятелями, приглашенными религиозным центром.

Согласно нынешнему варианту статьи, иностранцам и лицам без гражданства запрещено вести религиозную пропаганду. Отметим, соответствующий запрет был принят в октябре минувшего года.

Председатель комитета Сиявуш Новрузов сказал, что после того, как запрет был принят, из различных религиозных конфессий начали поступать обращения: «Мы думаем, что в мире действительно есть такие религиозные центры, чьи представители могли бы проводить в Азербайджане религиозные церемонии».

Проект был зарекомендован на пленарное заседание парламента.

Отметим, в связи с изменениями производятся дополнения в соответствующие статьи Уголовного кодекса.