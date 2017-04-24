Компания Anglo Asian Mining в 2017 году реализует всестороннюю исследовательскую программу и оптимизацию добычи.

Как передает АПА, об этом сказал генеральный исполнительный директор Anglo Asian Mining Реза Везири.

«В то же время, до конца года с новой открытой скважины на месторождении «Угур» начнется добыча руды. Мы обнаружили, что в составе руды, добытой с недавно открытой скважины, по сравнению с предыдущей добычей была низкая проба золота и высокая проба меди. Для того, чтобы хорошо понять распределение меди в источнике руды, определения источника и резервов принято решение о проведении всесторонней исследовательской программы и оптимизации добычи. Поэтому добыча в открытой скважине со второго квартала 2017 года будет приостановлена. За остальной период текущего года будут проведены буровые работы примерно на 15 тыс. метров. Добычу с открытой скважины планируется восстановить со второго квартала 2018 года».