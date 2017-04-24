Глава самопровозглашенной «ДНР» Алексадр Захарченко допустил возврат «республики» в состав Украины на конфедеративных началах. Об этом он сказал в интервью Известиям.

По словам Захарченко, о федерализации уже поздно договариваться и «этот поезд ушел», а сейчас сепаратисты готовы вести диалог с Украиной «только на началах равноправия, как независимое государство».

«Может быть, как независимое государство мы готовы будем договариваться с Киевом о сосуществовании на конфедеративных началах, – заявил Захарченко, подчеркнув, что это станет возможно только после того, как «в Киеве сменится не просто власть, но и вся правящая элита».

По его мнению, нынешняя украинская элита – «жадная и порочная».

Также Захарченко отметил, что война рано или поздно закончится переговорами о принципах общежития с Украиной, потому что «географию ведь не отменишь».

«Мы готовы к этим переговорам уже сейчас. Но Киев к ним не готов. И при этой власти готов не будет. Так что будущее остается многовариантным. И среди этих вариантов есть как мирные переговоры, так и война», – отметил лидер донецких сепаратистов.