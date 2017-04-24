Ведомство выложило фотографию с исполнительницей, у которой частично обнажилась грудь.

Служба безопасности Украины опубликовала не очень удачную фотографию российской певицы Лолиты Милявской, добавив надпись «Нехай щастить!». Соответствующая публикация появилась в официальном Twitter ведомства.

Украинские пограничники сняли с поезда Лолиту Милявскую 23 апреля и запретили ей въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

После этого певица записала видеообращение, отметив, что «всем, кто ее обидит, потом обязательно плохо заканчивают жизнь».

Также российская певица пообещала подать иск против властей Украины в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд в страну.