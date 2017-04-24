Глобальные военные расходы по итогам 2016 года выросли до $1,686 трлн, увеличившись на 0,4% по сравнению с 2015 годом, свидетельствуют данные отчета по военным расходам за 2016 год Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

«Мировые военные расходы растут второй год подряд до значения $1686 млрд — первый эпизод ежегодного роста с 2011 года, когда объем расходов достиг своего пика на отметке $1699 млрд», — отмечается в сообщении.

Общий показатель мировых расходов за 2016 год составил 2,2% мирового ВВП.

СИПРИ в своем докладе отмечает, что тенденция 2016 года заключается в росте военных расходов европейских стран. Военные расходы в Северной Америке выросли впервые с 2010 года. «Военные расходы в Западной Европе растут второй год подряд и увеличились на 2,6% в 2016 году», — говорится в сообщении.

Так, в документе отмечается, что за 2016 год военные расходы США выросли на 1,7% по сравнению с 2015 годом, достигнув $611 млрд. США занимают лидирующую позицию по их объему.

На втором месте находится Китай — в 2016 году рост его военных расходов составил 5,4% к 2015 году, вследствие чего их объем достиг $215 млрд.

Третье место заняла Россия. По сравнению с 2015 годом объем военных расходов увеличился на 5,9% — до $69,2 млрд. В 2015 году третье место по величине военных расходов занимала Саудовская Аравия, но военные расходы страны были снижены на 30% — до в $63,7 млрд. Пятое место по величине военных расходов занимает Индия. По сравнению с 2015 годом их объем вырос на 8,5% — до $55,9 млрд.

Страны — экспортеры нефти наоборот снижают уровень военных расходов в связи с падением цен на нефть и соответствующими экономическим последствиям проблемам. Так, среди стран с наиболее значительным сокращением уровня военных расходов —Венесуэла — 56%, Южный Судан — 54%, Азербайджан — 36%, Ирак — 36% и Саудовская Аравия, входящая в пять стран с наиболее высоким уровнем военных расходов — 30%.