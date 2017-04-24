В Геранбойском районе Азербайджана бизнесмен Мустафаев Галиб Хидаят оглу сыграл свадьбу своим доберманам по кличке Амон и Исида.

Как передает Avtosfer.az, свадьба прошла на территории принадлежащего бизнесмену завода ООО «Qalib Group». На мероприятии присутствовало множество гостей. Гости пришли по специальным пригласительным.

Сообщается, что предприниматель пригласил на мероприятие человека с умственными отклонениями, где заставил его произносить тосты в честь собак, для которых приготовили плов и шашлык.

Остальные гости тоже пожелали собакам счастья и здоровья.