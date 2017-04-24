Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 24 апреля установлен на уровне 1.7022 маната, а евро — 1.8484 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 24 апреля установлен на уровне 1.7022 маната, а евро — 1.8484 маната.
Дата: 2017/04/24 9:52
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
355
Проводится работа по освобождению содержащихся в заложниках на территории Нагорного Карабаха Азербайджана Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Мохкама
25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без
По инициативе Мехрибан Алиевой
В Бинагадинском районе Баку из-за массовой вырубки деревьев со стороны компании возникло противостояние с местными жителями.
Предприниматель из Геранбоя Галиб Мустафаев, являющийся владельцем фирм «Evalar», «Regular» и «Supermax», входящих в ООО «Qalib Group»,
В день убийства в кабинете Байрамовой побывал ее бухгалтер — 52-летний мужчина, который дал директору на подпись несколько бумаг и ушел, а что было потом, никто не знает.
В Баку еще два заключенных скончались от болезни.
Мегазвезда турецкой эстрады Таркан получит за концерт в Баку на открытии «Формулы-1» 500 тысяч долларов