Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон (23,75%) и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (21,53) выходят во второй тур президентских выборов во Франции.

Как передает Рейтер, об этом свидетельствуют окончательные данные МВД Франции.

Кандидат от партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон приблизился к нему практически вплотную — 19,64%.

Второй тур пройдет 7 мая. В штабе Макрона ранее заявили о намерении начать подготовку к нему уже в понедельник и признали, что борьба с Марин Ле Пен обещает быть напряженной.