23 апреля в Азербайджанской государственной филармонии имени М.Магомаева состоялось торжественное открытие IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, открывая мероприятие, министр культуры и туризма Абульфас Гараев отметил, что фестиваль, который пройдет в нашей столице с 23 по 27 апреля, приурочен к 90-летию маэстро. «Сегодняшний день знаменателен тем, что вот уже в девятый раз в Баку открывается Международный фестиваля Мстислава Ростроповича, ставший одним из важнейших событий в культурной жизни нашей страны. В 2006 году М.Ростропович организовал в Баку фестиваль музыки имени Шостаковича. Еще тогда он выдвинул инициативу проведения в Азербайджане ежегодного фестиваля классической музыки. Но, увы, год спустя, маэстро скончался. С 2007 года в нашей стране при поддержке Фонда Гейдара Алиева проходит Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, как дань уважения его творчеству. Хочу отметить, что глава нашего государства Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении ряда мероприятий по случаю 90-летнего юбилея всемирно известного музыканта Мстислава Ростроповича. Также хочу заранее поблагодарить всех музыкантов, которые примут участие в этом грандиозном мероприятии, и на протяжении всех этих дней будут радовать нас своими выступлениями», — сказал А.Гараев.

Президент Фонда М.Л.Ростроповича, художественный руководитель фестиваля Ольга Ростропович выразила признательность Президенту Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, а также Министерству культуры и туризма Азербайджана за поддержку в организации и проведении мероприятия. «Баку – один из моих самых любимых городов, каждый раз я приезжаю сюда с любовью. В этом году в фестивале примет участие множество талантливых музыкальных коллективов со всего мира. Среди них — камерный оркестр «Вена-Берлин», оркестр Юрия Темирканова и др. Хочу также поблагодарить всех почитателей творчества моего отца за то, что вы сегодня здесь с нами», — добавила О.Ростропович.

Затем на сцене выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли. На вечере прозвучали произведения Дж.Верди, П.Чайковского, О.Респиги и Х.Мирзазаде.