Огромное наследство — 15 миллионов долларов — Элизабет Маркус получила в 1994 году после смерти отца Алана Маркуса. При жизни мужчина был инвестором в сфере недвижимости. С матерью девушки, Жеральдин Летьери, Маркус познакомился, когда ему был 51, а ей 34 года. Брак продлился пять лет. В своём завещании Маркус закрыл экс-супруге доступ к наследству дочери. Однако совершеннолетия Элизабет папиных миллионов так и не дождалась. Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на New York Post.

Путём обмана в 2003 году мать всё же получила доступ к счёту и имуществу дочери. Жеральдин сразу продала принадлежавшее дочери здание в Бруклине и апартаменты на Манхэттене, а вместо этого купила себе несколько машин и дом в элитном нью-йоркском районе Хэмптонс по соседству с Гвинет Пэлтроу. Всего 62-летняя Жеральдин растранжирила около 13 миллионов, хотя сама она это отрицает. Теперь мать и дочь встретятся в суде.