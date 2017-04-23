Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик отказался пожать руку послу США в Боснии и Герцеговине Морин Кормак. Как пишет Лента.ру со ссылкой на Blic Online, на траурной церемонии в память жертв нацизма и хорватского усташества в концлагере Ясеновац Додик пожал руки всем, в том числе своим политическим оппонентам, но проигнорировал протянувшую ему руку Кормак.

С января этого года президент РС находится под санкциями американского Минфина. Собеседник Reuters пояснял, что ограничения являются результатом многократных призывов политика к отделению от Боснии и Герцеговины, невыполнения им решений Конституционного суда страны и угроз запретить жителям Республики Сербской служить в армии БиГ.