В связи с отмечаемым сегодня в Турции Днем национального суверенитета и детей в Президентском комплексе Анкары принимали необычных гостей. Об этом пишет «Анадолу».

В гостях у президента Реджепа Тайипа Эрдогана побывала группа школьников, каждому из которых глава государства лично пожал руку.

В беседе с детьми президент отметил, что они должны уважать своих родителей и учителей.

«Есть только три человека, которые достойны того, чтобы им целовали руки, — отец, мать и учитель. Больше никто!», — сказал Эрдоган детям, которых сопровождал министр образования Турции Исмет Йылмаз.

«Дети – наше будущее, дети — гаранты будущего Турции», — сказал глава государства, после чего уступил свое кресло ученику четвертого класса, 10-летнему Мехмету Акифу.