«Кажется, Рианна сошла с ума», — пишут поклонники американской хип-хоп певицы под её публикациями в «Инстаграме». Дело в том, что девушка разместила изображения, на которых присоединила к своему телу лицо английской королевы Елизаветы II. Руками певицы королева предстаёт миру в весьма игривых нарядах: коротких платьях, шортах, зелёной шубе и даже с полуобнажённой грудью.

y’all chickens is ash and I’m lotion. 😂 Публикация от badgalriri (@badgalriri) Апр 22 2017 в 9:26 PDT

— Будь скромным, — подписала снимок певица, повторяя название нового трека Be humble из альбома её коллеги по сцене Кендрика Ламара. Одним снимком певица не ограничилась.

— Эти цыпы второго сорта, а я принадлежу к элите, — процитировала она песню Мэрайи Кэри It’s like that.

Голову королевы она прикрепила и к своим снимкам с музыкального фестиваля «Коачелла» в Калифорнии. Туда Рианна заявилась в очень странном наряде, состоящем из блёсток.

#gucci UPDATE: Mumz said she won’t too happy bout this post so I had to edit *insert appropriate Gucci Mane lyrics here* Публикация от badgalriri (@badgalriri) Апр 22 2017 в 9:37 PDT

Но и этого певице оказалось мало, и она решила «оголить» королеву.

it’s not that deep. Публикация от badgalriri (@badgalriri) Апр 22 2017 в 12:44 PDT

— Не так уж это и глубоко, — подписала снимок Рианна.

Подписчики певицы разделились на два лагеря. Одни в восторге от дерзкой выходки, другие — преимущественно британские подданные — набросились на девушку с требованиями удалить снимки. «Это так оскорбительно! Ри, ты не могла сделать этого! Она уважаемая женщина, и эти наряды…», — написала подписчица под снимком. «Отвали от моей королевы, Ри, будь добра», — добавил второй. «Твои фанаты будут разочарованы. Оставь Её Величество в покое», — пригрозил третий.

Как отреагировала на коллажи сама королева Елизавета, пока неизвестно.