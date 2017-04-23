y’all chickens is ash and I’m lotion. 😂
Публикация от badgalriri (@badgalriri)
— Эти цыпы второго сорта, а я принадлежу к элите, — процитировала она песню Мэрайи Кэри It’s like that.
Голову королевы она прикрепила и к своим снимкам с музыкального фестиваля «Коачелла» в Калифорнии. Туда Рианна заявилась в очень странном наряде, состоящем из блёсток.
Но и этого певице оказалось мало, и она решила «оголить» королеву.
Публикация от badgalriri (@badgalriri)
— Не так уж это и глубоко, — подписала снимок Рианна.
Подписчики певицы разделились на два лагеря. Одни в восторге от дерзкой выходки, другие — преимущественно британские подданные — набросились на девушку с требованиями удалить снимки. «Это так оскорбительно! Ри, ты не могла сделать этого! Она уважаемая женщина, и эти наряды…», — написала подписчица под снимком. «Отвали от моей королевы, Ри, будь добра», — добавил второй. «Твои фанаты будут разочарованы. Оставь Её Величество в покое», — пригрозил третий.
Как отреагировала на коллажи сама королева Елизавета, пока неизвестно.