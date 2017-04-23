Лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон и глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен лидируют по итогам голосования в первом туре президентских выборов во Франции. Такие предварительные данные озвучил телеканал BFM TV сразу после закрытия избирательных участков.
Макрон набирает 23,7% голосов, Ле Пен — 22%.
Следом идут лидер леворадикального движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19,5% и кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон с таким же результатом.
После первого тура президентских выборов во Франции лидирует бывший министр экономики страны Эмманюэль Макрон. Как сообщает РБК, это свидетельствует из данных опроса, который был проведен телеканалом RTBF.
Согласно опросу, Макрон в данный момент лидирует с 24% голосов избирателей. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен получила 22% голосов. За бывшего премьера Франсуа Фийона отдали свои голоса 20,5%. Лидера движения «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон получил 18% голосов.
Министерство внутренних дел Франции сообщило, что явка на первый тур выборов составила 69,42%. Там отметили, что в 2012 году в первом туре приняли участие 70,59% избирателей.
Читайте также: Франция выбирает нового президента