Лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон и глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен лидируют по итогам голосования в первом туре президентских выборов во Франции. Такие предварительные данные озвучил телеканал BFM TV сразу после закрытия избирательных участков. Макрон набирает 23,7% голосов, Ле Пен — 22%. Следом идут лидер леворадикального движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19,5% и кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон с таким же результатом. ***

После первого тура президентских выборов во Франции лидирует бывший министр экономики страны Эмманюэль Макрон. Как сообщает РБК, это свидетельствует из данных опроса, который был проведен телеканалом RTBF.

Согласно опросу, Макрон в данный момент лидирует с 24% голосов избирателей. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен получила 22% голосов. За бывшего премьера Франсуа Фийона отдали свои голоса 20,5%. Лидера движения «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон получил 18% голосов.

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что явка на первый тур выборов составила 69,42%. Там отметили, что в 2012 году в первом туре приняли участие 70,59% избирателей.

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