Министр обороны Армении Виген Саркисян направил телеграмму соболезнования министру обороны РФ Сергею Шойгу в связи с гибелью военнослужащего-контрактника 102-ой российской военной базы Дмитрия Ялпаева, заверив, что правительство страны делает все для наказания виновных

«Выражаю самое искреннее сочувствие Вам, командованию Южного военного округа, 102-ой российской военной базы, а также родным и близким покойного. Скорбя вместе с Вами, заверяю, что правительство РА предпринимает все шаги для полного выяснения обстоятельств убийства и наказания виновных», — сказано в телеграмме, говорится в послании, размещенном на официальном сайте оборонного ведомства, цитирует «Новости-Армения».