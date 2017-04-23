Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что при подрыве автомобиля миссии ОБСЕ под Луганском погиб подданный Великобритании. Об этом Геращенко написал на своей странице в фейсбук.

«В результате взрыва мины на оккупированной территории Украины в Луганской области, погиб сотрудник миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании, Джозеф Стоун. Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин. По имеющейся информации она доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь», — написал он.

Геращенко добавил, что так как взрыв произошел на территории, подконтрольной самопровозглашенной Луганской народной республике, украинские службы не будут допущены к расследованию. Он отметил, что миссия ОБСЕ должна быть «сегодня же допущена к расследованию».

«Очевидно, что сотрудники миссии ОБСЕ стали жертвами тотального минированиях террористами дорог на оккупированной части Украины. Которые естественно не поставили в местах в которых бывает миротворческая миссия ОБСЕ табличку «Осторожно мины!», — написал он.



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