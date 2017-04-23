Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что, если его хотят видеть животным, — он таким и будет, и пошутил, что даже готов съесть печень убитого ранее главаря террористической группировки «Абу Сайяф». Слова Дутерте цитирует «Лайф» со ссылкой на агентство Associated Press.

— Если вы хотите, чтобы я стал животным, то я привык им быть. Мы одинаковые. Я могу натворить в 50 раз больше, чем вы, — сказал Родриго Дутерте.

По словам лидера Филиппин, если бы он был не в духе, и ему попался на глаза террорист, он съел бы его, приправив уксусом и солью.