В Азербайджане создан Аукционный центр, где будет проводиться продажа движимого и недвижимого имущества банков, сказал Trend председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

По его словам, центр будет действовать при ассоциации.

Центр по проведению аукционов появился в преддверии продажи имущества закрывшихся в Азербайджане 11 банков.

Как ранее сообщил исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF), имущество этих банков будет продано посредством аукционов.

В Азербайджане в 2016 году закрылось 11 банков — Кавказский банк развития, United Credit Bank, Bank Standard, Zaminbank, Dekabank, Kredobank, Atrabank, Bank of Azerbaijan, Gandjabank, Texnikabank и Parabank. Совокупный объем активов этих банков превышает несколько миллиардов манатов, а обязательства — 2,9 миллиарда манатов.