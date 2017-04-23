23 апреля участники начавшегося с Каспия водного путешествия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» прибыли из Шамкира в стремительно развивающийся и процветающий край нашей страны – город энергетиков Мингячевир.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, старт водному путешествию в Мингячевире был дан взятием воды из реки Кура. Находившиеся в моторной лодке серебряный призер чемпионата мира по самбо Аяз Умидалиев, чемпион республики по греко-римской борьбе среди юниоров Джаваншир Гасымов, пловец-любитель Исфандияр Керимов наполнили водой из реки Кура сосуд с логотипом «Баку-2017» и отправились в парк Гейдара Алиева на «Фестиваль воды». Этот сосуд с водой будет продемонстрирован 12 мая на церемонии открытия «Баку-2017».

В тот же день в рамках программы Domestic Grassroots, включенной в IV Игры исламской солидарности «Баку-2017», в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» состоялось региональное спортивное мероприятие.

Выступившие на мероприятии первый заместитель главы Исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмайлов, руководитель проекта Ульвия Акберова, спортивный посол IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» Расул Чунаев рассказали о значении важных спортивных соревнований, которые пройдут в Баку в следующем месяце, пожелали школьникам успехов в состязаниях.

В конкурсе, организованном среди школьников с целью пропаганды IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» и привлечения молодежи к спорту, приняли участие 100 учеников из 5 школ — 50 девочек и 50 мальчиков. Школьники испытали свои силы в разных видах спорта. Музыкально-развлекательное спортивное мероприятие подарило школьникам приятные моменты. 1, 2 и 3 места на соревнованиях заняли соответственно учащиеся средних школ номер 3 и 10 и Технико-гуманитарного лицея города Мингячевир.

Победителям от имени Операционного комитета были вручены кубки, дипломы, справочники, а команде-победителю — билеты на церемонию закрытия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».

Ученик средней школы номер 3 города Мингячевир, участник соревнований Агалар Фаталиев поделился впечатлениями о спортивном мероприятии: «Очень рад, что участвовал в таких прекрасных спортивных соревнованиях, проведенных среди мингячевирских школьников по случаю IV Игр исламской солидарности. Члены нашей команды продемонстрировали на этих соревнованиях свое умение и победили, вместе со всеми и мне был вручен билет на церемонию закрытия Игр».

Отметим, что в рамках программы «Водное путешествие, начавшееся с Каспия» вечером в парке Гейдара Алиева города Мингячевир пройдет «Фестиваль воды», будет представлена концертная программа, состоится фейерверк.