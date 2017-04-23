Столица ОАЭ Абу-Даби признана самым безопасным городом в мире. Рейтинг составлен порталом Numbeo.com, пишет Лента.ру со ссылкой на эмиратское издание The National.

Кроме эмиратской столицы, в категорию безопасных попали также Мюнхен (Германия), Тайбэй (Тайвань, Китай), Базель (Швейцария). Представитель Numbeo пояснил изданию, что согласно их методике расчета, город считается безопасным, если уровень преступности в нем ниже 20 баллов. Для Абу-Даби этот индекс составляет 14,4 балла.

По данным полиции города, в нем на 100 тысяч жителей в 2011 году приходилось 119,8 преступления. В 2013 году цифра снизилась до 110,2, а в 2015-м — до 83,8.

Отметим, что Баку в списке самых опасных городов находится на 308-ом месте (из 378 позиций).