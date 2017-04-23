Состав футбольных клубов, которые будут представлять Азербайджан в новом сезоне еврокубков, по всей видимости, будет изменен.

Как сообщает azerisport.com, бакинский «Интер», который попал в тройку призеров Topaz премьер-лиги, останется за бортом Лиги Европы. По нашей информации, у клуба большие финансовые проблемы, из-за чего бывшие «банкиры» не смогут заявиться на еврокубки. Окончательное решение будет объявлено в конце сезона.

В этом случае, Азербайджана в еврокубках будут представлять «Карабах», «Габала» и клубы, которые займут четвертое и пятое место в ТПЛ. На данный момент, ближе всех к еврокубкам находятся «Зире» и «Сумгайыт». Но «Кяпаз» и «Нефтчи» имеют шанс стартовать в квалификации Лиги Европы.