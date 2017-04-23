Из-за ураганного ветра в Северной Осетии Южная Осетия на два часа осталась без электричества. Об этом заявил гендиректор РГУП «Энергоресурс» Алан Габараев, передает «Интерфакс».

Южная Осетия полностью питается от линии электропередачи (ЛЭП), которая идет из России. Из-за того, что на ЛЭП произошла авария республика оказалась полностью обесточена.

«На данный момент республика подключена к электричеству по временной схеме», — сказал Габараев. По его словам, место аварии установлено — это ЛЭП в селе Нижний Зарамаг, однако «погода пока не позволяет полностью устранить аварию».