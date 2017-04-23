Более половины жителей Японии поддерживают позицию США в отношении КНДР, которая заключается в том, что «все варианты остаются на столе» в случае провокации.

Как передает АПА, об этом свидетельствуют опубликованные данные опроса общественного мнения, проведенного агентством Kyodo.

Согласно полученным результатам, 53,4% опрошенных одобряют такую формулировку, в то время как 38,2% ее не поддержали.

Как ранее заявлял вице-президент США Майкл Пенс во время своих недавних визитов в Японию и Южную Корею, Вашингтон не намерен больше следовать политике «стратегического терпения» в отношении КНДР. Он также отмечал, что у США «все варианты остаются на столе» на случай провокации Пхеньяна.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В последние месяцы КНДР вновь стала активно проводить ракетные испытания, последнее из которых состоялось 16 апреля.