Согласно информации, полученной зарубежными СМИ, в особняке Анджелины Джоли в последнее время регулярно появляется таинственный гость. Любопытно, что он прибывает исключительно в то время, когда все шестеро детей отсутствуют дома. Чаще всего это происходит, когда актриса отправляет Мэддокса, Пакса Тьена, Захару, Шило и близнецов Вивьен и Нокса на свидание с отцом — Брэдом Питтом.

В первый раз о том, что у Джоли появился новый кавалер, заговорили примерно неделю назад. Тогда издание «In Touch» сообщило, что, по его сведениям, полученным от инсайдера, у Джоли завязался тайный роман. Как утверждает репортер издания, актриса начала встречаться с состоятельным британцем, который немного старше 40 лет. Имя его не разглашается. Анджелина, якобы, познакомилась с ним в Лондоне в прошлом году через своих друзей, и произошло это вскоре после того, как она подала петицию о разводе.

Возможно, тот факт, что последнее время Джоли стала гораздо охотнее и чаще разрешать Питту видеться со всей его детворой, объясняется именно тем, что у нее появилась необходимость оставаться дома одной, чтобы иметь возможность встречаться со своим загадочным гостем. Как сообщалось ранее, на днях Питту необычайно повезло: Анджелина позволила детям навестить отца в его доме в Лос-Фелис. Они провели там несколько часов и, как утверждают случайные свидетели, выходя из особняка Брэда, вся компания выглядела очень довольной. Как считают юристы Питта, явное потепление в отношениях с Джоли, наблюдающееся в последние месяцы, свидетельствует о том, что его шансы получить совместную опеку над всеми шестью детьми, заметно повышаются. Впрочем, бракоразводный процесс, который бывшие супруги засекретили, еще далек от завершения.

Источник: 7Дней