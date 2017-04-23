Президент США Дональд Трамп еженедельно беседует по телефону с медиамагнатом Рупертом Мердоком. Об этом, согласно информации Ленты.ру, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, собеседники, в числе прочего, обсуждают вопросы политики и стратегии, Также Мердок «подбадривает Трампа, когда тот падает духом, и призывает его сосредоточиться на экономике, а не отвлекаться на прочие темы».

Издание добавляет, что медиамагнат и американский лидер «разрабатывают стратегию», причем оба «никогда не поддаются критикам».