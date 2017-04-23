Пять медиков были ранены в результате авиаудара по госпиталю в сирийской провинции Идлиб, еще четыре человека остаются под завалами.

В Сирийской провинции Идлиб был нанесен авиаудар по временному госпиталю. Об этом сообщает издание Arab News со ссылкой на правозащитников Сирийской обсерватории по правам человека.

Пять медиков были ранены, еще четыре человека остаются под завалами.

Пока не удалось установить, чьи самолеты атаковали провинцию.

Напомним, что военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и другие силы. Значительную часть Сирии контролируют боевики ИГИЛ.