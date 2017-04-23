Первая подлодка с «дизайном под женщин» получит название New Jersey и войдет в состав американского флота в 2021 году.

Внутри экипажа оборудуют дополнительные ванные комнаты и облегчат перепускные клапаны, чтобы их было легче повернуть, – передает ВВС.

Внутренняя планировка всех действующих подводных лодок ВМС США, начиная с расположения клапанов и заканчивая поворотом мониторов, была разработана с учетом роста и силы среднестатистического военного-мужчины. С тех пор, как ряды матросов и офицеров пополнили дамы, это стало доставлять неудобства.

Кораблестроительное подразделение компании General Dynamics Electric Boat разрабатывает дизайн подлодки, которая будет учитывать особенности женской части команды. Дизайнеры увеличат количество комнат, разделив для мужчин и женщин спальные места и душевые, — это позволит обеспечить больше личного пространства. Также они опустят ниже верхние клапаны и сделают их легче, а также установят дополнительные ступеньки для трехъярусных и двухъярусных кроватей.

Первая подлодка с «дизайном под женщин» получит название New Jersey и войдет в состав американского флота в 2021 году. Пока неясно, в какую сумму Electric Boat обойдется подобная реформа.

Запрет на службу женщин в ВМС США был снят в 2010 году по инициативе экс-президента страны Барака Обамы. Сегодня в американских военно-морских силах служит около 80 женщин-офицеров и почти 50 матросов.