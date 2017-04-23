Предсказать начало Третьей мировой войны невозможно, потому что большие войны начинаются от несогласованности и непонимания возможной реакции потенциального противника.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге для «Радио Свобода».

«Что можно сказать со всей уверенностью – так это то, что она (Третья мировая война) не будет похожа ни на первую, ни на вторую. И в этом – главная проблема тех, кто пытается к ней подготовиться», – считает журналист.

При этом, по мнению Портникова, сейчас человечество на самом деле не интересует, начнется ли Третья мировая война, а интересует, восстановится ли Вторая мировая.

Потому что войну большая часть из нас представляет себе по военным фильмам – бомбардировки, обстрелы и, конечно, самое страшное в финале – Хиросима. Но третья мировая война не будет похожа на вторую. Риски Второй мировой очевидны даже для самых сумасшедших и отвязанных диктаторов, а после ее окончания появилось огромное количество технологий, позволяющих воевать совсем иначе,

– добавил он.

По словам Портникова, когда через годы человечество будет анализировать историю начала нашего тысячелетия, может оказаться, что мы уже который год живем в Третьей мировой войне.

«Нападение России на Грузию и Украину, аннексия Крыма, война за Сирию, кибервмешательства в американские президентские выборы, попытки КНДР и Ирана получить ядерное оружие – это и было начало такой войны. Кто сказал, что в наше время войну обязательно объявляют? Это в начале Первой мировой монархи обменивались нотами. А когда начиналась вторая, агрессор отнюдь не всегда информировал жертву о своих намерениях. Правила изменились, они меняются и сейчас», – пояснил журналист.

Также Портников отметил, что дата начала третьей мировой войны может оказаться вообще неустановленной.

Или эта дата хорошо известна нам – просто мы не поняли еще, что она означает на самом деле. Впрочем, история учит, что современнику вовсе необязательно знать дату начала мировой войны. Для него главное – дожить до ее окончания, – подытожил он.