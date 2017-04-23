В Вознесенске оперативники Ингульского района Николаева задержали 24-летнего иностранца, который подозревается в грабежах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечено, что иностранец применил физическое насилие и отобрал у 18-летнего студента мобильный телефон.

«По предварительным данным, пострадавший юноша – не единственная жертва подозреваемого. Злоумышленник, не обращая внимания на наличие рядом свидетелей, нападал на людей, которые по своим внешним данным не имели возможности оказать ему отпор. Грабитель отбирал у своих жертв то, что имело какую-либо ценность. Иностранец не находился длительное время на одном месте – он менял не только адреса квартир, но и населенные пункты», — рассказали в полиции.

В итоге подозреваемого задержали, когда он находился в развлекательном заведении в Вознесенске. Сейчас устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории области.

Как стало известно «Преступности.НЕТ» из достоверных источников в ГУНП в Николаевской области, задержанный является гражданином Азербайджана.