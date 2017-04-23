Фатеха Багирова шести лет от роду называют пехлеваном. В Азербайджане это древнее обозначение очень сильных людей, богатырей, участников национальной борьбы гюлеш.

Трюки, которые без труда проделывает шестилетний азербайджанец Фатех Багиров из Габалы, могут быть смертельно опасны не только для других детей, но и для большинства взрослых людей. У мальчика как будто особые отношения со стеклом. Как пишет Sputnik Азербайджан, Фатех спокойно ходит по битому стеклу босыми ногами, лежит на нем с другим мальчиком на животе, разбивает головой. На животе мальчика ломают кирпичи.

За все эти чудеса, требующие большой физической силы и смекалки, маленького Фатеха и прозвали в родной стране пехлеваном – силачом, богатырем.

А еще Багиров – спортсмен. Мальчик серьезно занимается дзюдо и мечтает достичь в этом виде спорта самых высоких вершин, а потом тренировать таких же мальчишек, как он сам. В его копилке уже есть спортивные достижения и медали. Тренеры говорят, что Фатех не только отличается страстью к спорту и ловкостью, но также умом и сообразительностью.