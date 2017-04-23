Как Жириновский меняет свое мнение о Трампе

Журналист и публицист Николай Сванидзе отметил реакцию Владимира Жириновского на последние действия президента США Дональда Трампа.

«Рабочий уровень доверия между Москвой и Вашингтоном снизился при администрации американского президента Дональда Трампа, считает президент России Владимир Путин.

И к этой новости я бы добавил заявление Владимира Жириновского, который отметил, что готов выпить шампанского за отставку Дональда Трампа.

Напомню, еще в ноябре он в честь победы Трампа заказал банкет», — цитирует его слова НСН.