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Как Жириновский меняет свое мнение о Трампе

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Журналист и публицист Николай Сванидзе отметил реакцию Владимира Жириновского на последние действия президента США Дональда Трампа.

«Рабочий уровень доверия между Москвой и Вашингтоном снизился при администрации американского президента Дональда Трампа, считает президент России Владимир Путин.

И к этой новости я бы добавил заявление Владимира Жириновского, который отметил, что готов выпить шампанского за отставку Дональда Трампа.

Напомню, еще в ноябре он в честь победы Трампа заказал банкет», — цитирует его слова НСН.

Дата: 2017/04/23 17:36

Раздел: Странности

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