Сегодня в Афганистане объявили национальный траур в связи с гибелью военных в результате нападения боевиков из движения “Талибан” на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа, передает ВВС.

Соответствующее распоряжение дал президент страны Ашраф Гани во время посещения Мазари-Шариф.

Также президент заявил, что данное нападение противоречит всем человеческим ценностям и исламскому учению.

22 апреля в результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа погибли по меньшей мере 140 человек.